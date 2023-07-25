Москва, 25 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая и назначение на этот пост заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И объясняют разными версиями. Опрошенные ИА Регнум известные российские китаеведы рассказали, какие из этих объяснений заслуживают внимания, а какие выглядят сомнительно.

Terje Pedersen/POOL/EPA/ТАСС Бывший глава МИД Китая Цинь Ган

Так, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов заявил корреспонденту ИА Регнум, что история Цинь Гана — это история человека, который не вписался в китайский политический бэкграунд. И все слухи, которые с этим связаны, не раскрывают всей серьёзности ситуации.

«Говорят и о его внебрачных связях, и о слишком тесной связи с американским бизнесом. Но я думаю, что речь о системном недопонимании между Цинь Ганом и Ван И. Последний полностью переподчинил министерство иностранных дел партийному руководству. Ван И и так занимал самую высокую позицию, которую только можно придумать для дипломата», — сказал Маслов.

По его мнению, самый главный вопрос здесь — как эти кадровые перестановки отразятся на взаимоотношениях с Россией. Маслов считает, что не случится перемен ни к худшему, ни к лучшему. Иными словами, вряд ли китайская позиция по отношению к России как-то изменится. Это также касается мнения Пекина о США или Тайване.

«Всё дело в том, что такие вопросы определяются не министерством иностранных дел, а Политбюро ЦК КПК, куда Цинь Ган не был вхож. Он не был ничьим человеком, и это его подвело. А вот позицию Ван И по всем вопросам мы хорошо знаем. С Ван И у Москвы работа была вполне нормальная и конструктивная. Он довольно быстро и чётко реагировал на все российские пожелания. В разумных пределах. Так что здесь никаких изменений не будет», — пояснил Маслов.

При этом Цинь Ган, как уточнил востоковед, долгое время был в западной обойме, то есть входил в группу людей, ориентированных на западный стиль ведения переговоров и бизнеса.

Александр Лукин, и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН, предположил, что «товарищ Цинь Ган в чём-то провинился», а Ван И, по всей видимости, попросили пока взять на себя функции министра иностранных дел. Тем более что Ван И уже возглавлял МИД КНР до Цинь Гана.

«Но в китайской иерархии министр иностранных дел — это вообще не главный человек, который отвечает за внешнюю политику», — призвал не забывать Лукин.

В связи с этим он напомнил, что Цинь Ган был послом в США, и считалось, что его делают министром иностранных дел, чтобы как-то наладить отношения с Западом. Но при новом министре ситуация в китайско-американских отношениях едва ли изменится. Тем более что отставка Цинь Гана произошла не по политическим причинам, а по некой другой.

«Ходили слухи о каких-то личных проблемах, некорректном поведении и неформальных отношениях с какой-то женщиной. Но это всё слухи западных журналистов. Не думаю, что его сняли за то, что он проводил какую-то неверную линию во внешней политике», — заметил Лукин.

Ещё одну версию в беседе с корреспондентом ИА Регнум озвучил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

«Цинь Ган, судя по всему, тяжело заболел. А предстоят довольно серьёзные мероприятия — например, саммит БРИКС. А Ван И в курсе дела, и он заменил Цинь Гана. Тем более что он до этого управлял главным внешнеполитическим ведомством Китая, пока Цинь Ган сидел в США. Россия уже работала с Ван И, который достаточно хорошо расположен к нашей стране», — заявил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей снял Цинь Гана с поста министра иностранных дел КНР и заменил его главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И. Последний уже занимал этот пост в период с 16 марта 2013 по 30 декабря 2022 года.

До этого главное внешнеполитическое ведомство Китая сообщало, что Цинь Ган «по состоянию здоровья» не сможет участвовать во встрече глав МИД АСЕАН в Джакарте. После этого информации о том, что происходит с Цинь Ганом, не поступало.

О серьёзности ситуации говорит тот факт, что исчезновение министра, по версии ряда источников, сорвало визит в Китай его британского коллеги. Как следствие, Лондон лишился шанса выправить отношения с Пекином, ухудшившиеся из-за проблемы Гонконга и украинского кризиса.

Даже в Белом доме были вынуждены признать, что не располагают данными о том, куда запропастился Цинь Ган.

Что касается Ван И, то на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым он заявил, что Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.