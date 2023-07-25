Москва, 25 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 стран из 54, больше половины из них представят первые и вторые лица государств. Об этом сообщил журналистам 25 июля помощник президента России Юрий Ушаков.

Петр Ковалев/ТАСС

«По состоянию на сегодняшний день свое участие подтвердили 49 стран из 54. При этом больше половины — на уровне первых и вторых лиц», — сказал Ушаков.

В частности, в саммите примут участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Кроме того, ещё 17 государств представят заместители председателей правительств и министры — в основном главы МИД. Также пять стран представят послы. Саммит посетят и руководители ведущих региональных организаций Африки.

Ушаков добавил, что в декларации по итогам саммита обозначат подходы к развитию сотрудничества стран.

Саммит «Россия — Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Как заявлял 18 июля заместитель директора департамента Африки МИД Александр Поляков, 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, около половины из которых представят на высшем уровне.

Первый саммит Россия — Африка состоялся 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров сообщил 25 июля, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге российская сторона предложит африканским странам возможности решения проблем с продовольствием на фоне завершения действия зерновой сделки.