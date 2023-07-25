Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Россия и Танзания подпишут соглашение о воздушном сообщении в течение ближайших дней, что позволит наладить прямые авиарейсы между странами этой зимой. Об этом 25 июля сообщил ТАСС посол России в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они планируют начать летать регулярно в Танзанию, наверное, к зимнему сезону. Это будут полёты из нескольких городов», — сказал Аветисян.

Он надеется, что после этого между странами наладят коммерческое авиасообщение. Посол отметил, что на курортах Танзании очень ждут туристов из России, за несколько месяцев перед закрытием границ из-за объявленной пандемии коронавируса эту африканскую республику посетили 80 тыс. россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Россия и Танзания подписали соглашение об активизации торгово-экономических отношений между странами. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии, которая должна вывести связи на новый уровень.

В Минэкономразвития России назвали наиболее перспективными направлениями для сотрудничества с Танзанией добычу полезных ископаемых и геологоразведку, а также туризм, энергетику, информационно-коммуникационные технологии. Кроме того, Росатом планирует начать добычу и переработку урана в Танзании.