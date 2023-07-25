Москва, 25 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по СМИ просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить действия властей Украины и США в связи с ударом по российским репортёрам в Запорожской области. Об этом говорится в официальном обращении комиссии на имя генсека организации Хельги Шмид.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ, защищающая в том числе права журналистов, выразила возмущение и неприятие действий властей Украины и США», — говорится в документе, направленном от имени председателя комиссии.

Текст документа оказался в распоряжении агентства ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что комиссия намерена обратиться в ОБСЕ в связи с атакой ВСУ на российских журналистов.

22 июля во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранения получили фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атаку на группу российских журналистов в Запорожской области осуществили не случайно.