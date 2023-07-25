Киев, 25 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Украина может использовать американские истребители F-16, чтобы создать собственный зерновой коридор. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Кулеба добавил, что чем скорее Киев получит самолёты, тем быстрее сможет создать новый защищённый маршрут для экспорта своей сельхозпродукции.

Министр также заявил, что вопрос с поставками истребителей уже решили. При этом на реализацию планов Киева необходимо время, добавил он.

Кроме того, Кулеба пообещал, что Киев продолжит попытки возродить черноморскую зерновую инициативу. Однако, сказал глава украинского МИД, если это неосуществимо, необходимо создать альтернативный морской маршрут для экспорта украинского зерна, а также обеспечить экспорт в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр уверен, что украинская армия не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби считает, что поставки американских истребителей F-16 киевской армии могут начаться ближе к концу 2023 года, но они вряд ли изменят ситуацию на фронте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заверил, что Украина получит от западных стран истребители F-16, но их поставка займёт несколько месяцев. Решение о передаче принято, но когда именно они начнутся, пока неясно, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обвинял западные страны в затягивании процесса подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Он заявил, что коалицию стран по поставкам истребителей уже сформировали, однако графика тренировочных миссий до сих пор нет.