Москва, 25 июля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Нефтегазовые доходы России за первое полугодие 2023 года выросли на 17,8%. Об этом 25 июля сообщил президент Владимир Путин на заседании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За полгода они прилично выросли — на 17,8%, причём по итогам второго квартала темп составил 43,5%», — сказал Путин.

Он добавил, что вместе с этим показали хорошую динамику развития предприятия в обрабатывающих отраслях. Всё это свидетельствует о том, что реальный сектор российской экономики укрепляется и растёт.

«Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что именно эту задачу и ставили перед правительством.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы России за первый квартал 2023 года снизились на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составили 1,6 трлн рублей. В министерстве объяснили это снижением цен на нефть на мировом рынке.

В Минфине также спрогнозировали, что во втором квартале доходы от нефтегазового сектора вырастут. Для этого правительство снизило дисконт при налогообложении продажи нефти.