Москва, 25 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы помогать согласованию мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом он сказал 25 июля на переговорах с коллегами из Азербайджана и Армении.

Алексей Филиппов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в рамках трехстороннего формата в Москве

«Мы за то, чтобы все трёхсторонние договорённости во всей своей полноте и взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь. Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе», — заявил глава МИД.

Лавров указал, что Россия направляет усилия на стабилизацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, на решение гуманитарных проблем и на другие социально значимые аспекты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен только при отсутствии угрозы для жизни местного населения. Он указал, что размещение российского миротворческого контингента в Карабахе имеет цель предотвратить «массовую резню» населения.

Конфликт Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики происходил в 1991–1994 годах и обострился в 2020 году, когда возобновились широкомасштабные боевые действия, после чего конфликтующие стороны при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь и ввести в регион контингент российских миротворцев.

В 2022 году при посредничестве России и западных стран началось обсуждение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов» и без каких-либо положений о Карабахе. Пашинян подчёркивал, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике в урегулировании вопроса по Карабаху. Однако он подчеркнул, что сохраняется большое количество проблем.

19 мая Лавров заявил, что в Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь. По его словам, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном активно разрабатывается, стороны настроены на конструктивные переговоры. Пашинян позднее заявил о готовности признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха.

В МИД России заявили, что такое решение Армении кардинальным образом изменило основополагающие условия трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, в связи с чем российская сторона считает необходимым начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.