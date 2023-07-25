Москва, 25 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. 71-летний режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался в поликлинике на Рижском проезде. Туда он пришёл на приём к врачу вместе со своей супругой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Михаил Мамедов

24 июля режиссёр Михаил Мамедов пришёл в Городскую поликлинику №12 на Рижском проезде, его сопровождала его супруга Людмила. Внезапно Михаилу стало плохо, он упал. Врачи пытались привезти его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики экстренной службы констатировали смерть режиссёра.

«В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседника агентства.

Информацию о смерти пациента передали в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Михаил Гашимович Мамедов родился 19 октября 1951 года. Он окончил ГИТИС и высшие режиссёрские курсы при Министерстве культуры СССР. Несколько лет Мамедов работал в в театре им. В. Маяковского, затем был штатным режиссёром Театра комедии, преобразованного в «Театр Луны», а с 1993 года Михаил Гашимович занимал пост заместителя руководителя Российского творческого объединения «Общество режиссёров». Постановки Мамедова имели успех не только в России, но и в Германии, Турции, Болгарии, Венгрии, Белоруссии и других странах. Он был режиссёром многих кинокартин и сериалов, в том числе «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Паутина–2», «Такова жизнь», «Путейцы–2», «Грибной царь» и «Неистовый, яростный, бешеный…». Кроме того, Михаил Гашимович часто сам появлялся в кадре в качестве актёра, он сыграл Муслима Магомаева в биографической кинокартине «Аккорды долгой жизни», главную роль в фильме-спектакле «Я пришел, чтобы назвать твое имя» и других. Мамедов является заслуженным деятелем искусств Калмыкии, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации