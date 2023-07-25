Москва, 25 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооружённых сил Украины (ВСУ) американского производства AN/TPQ-50 на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга 25 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На купянском направлении <…> нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Западной» группировки войск за минувшие сутки нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).

Потери ВСУ на этом направлении также составили до 35 военных, две боевые бронемашины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 25 июля заявил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Потери противника на этих направлениях за сутки составили до 610 украинских военных.