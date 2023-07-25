Москва, 25 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Несмотря на то, что сейчас в России банкоматы большинства системно значимых банков перестали принимать доллары и евро, маловероятно, что российские кредитные организации вообще откажутся от операций с этими валютами, считает Александр Абрамов, профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, пока в России не просматривается признаков дефицита долларов и евро, и, как полагает Абрамов, Центральный банк РФ и участники рынка будут всерьёз бороться за то, чтобы рубль был свободно конвертируемой валютой, а значит, чтобы была возможность купить за него евро или доллары.

«Эта конвертация будет поддерживаться до последнего момента. В её основе лежит возможность движения капитала, оценки издержек, стоимости рубля и так далее. Поэтому не стоит ждать, что в ближайшем будущем российские банки начнут вообще отказываться принимать доллары и евро. Так что обменные операции будут поддерживаться, если, конечно, не произойдут какие-то чрезвычайные обстоятельства. Это очень важно для экономики», — сказал Абрамов.

С другой стороны, Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова заявила корреспонденту ИА Регнум, что, скорее всего, ситуация с банкоматами связана с усилением санкций в отношении российских банков, а также снижением спроса на такого рода услуги со стороны граждан.

«Если же говорить о банках с иностранным участием, то они не хотят увеличивать свои затраты, поскольку требования международных платёжных систем становятся более жёсткими и дорогими, — добавила она. — Так как возможность пополнения счетов в банках остаётся, то вряд ли можно будет наблюдать серьёзный дефицит долларов и евро».

Ранее ИА Регнум сообщало, что опрос, проведённый среди крупнейших российских банков, показал: большинство (11 из 13) из них перестали принимать евро и доллары через банкоматы. Информацию подтвердили в Сбере, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил по этому поводу, что в России остаётся всё меньше смысла оперировать долларами и евро из-за санкций. А Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России, предположил, что ситуация с банкоматами объясняется желанием кредитных организаций минимизировать операционные издержки.