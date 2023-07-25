Москва, 25 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В России остаётся всё меньше смысла оперировать долларами и евро, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА Регнум в связи с тем, что в России 11 из 13 системно значимых банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как пояснил Аксаков, во-первых, против ряда банков введены санкции, а стало быть, потерялся смысл оперировать валютами тех стран, которые прибегли к таким ограничениям.

«Общая же тенденция такова: в России интерес к долларам и евро будет минимизироваться, поскольку деловые поездки туда (на Запад — прим. ИА Регнум) практически свелись к нулю, а туристических поездок всё меньше и меньше, — сказал Аксаков. — Соответственно, смысла оперировать такими валютами и стараться заработать на их купле-продаже тоже всё меньше. А если так, то какой смысл принимать эти валюты от населения или от кого-то ещё?»

Как подчеркнул парламентарий, это бизнес, а если бизнес не приносит дохода, то нет смысла его вести.

В свою очередь Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России, предположил, что ситуация с банкоматами объясняется желанием кредитных организаций минимизировать операционные издержки. Плюс сказывается понимание незначительности потока наличной валюты, вносимой на счета через банкоматы.

«В условиях сложности использования валютного счёта, ограничений на снятие средств и переводы такое поведение вполне рационально, — пояснил Цыганов. — Плюс есть сложности инвестирования в валюте, что стимулирует банки не принимать на себя излишние валютные обязательства».

Как отметил Цыганов, рядовому гражданину РФ, у которого есть наличные доллары и евро, нужно оставить их «как есть», рассматривая не только как средство сбережения, но и для зарубежного отдыха в той же Турции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России большинство крупнейших банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы. В Сбере, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке подтвердили, что в их терминалах соответствующей функции сейчас нет.

Положить валюту через банкомат получится только в «Альфа-Банке» и «Тинькофф». В первом за внесение валюты комиссию не взимают, а во втором берут плату в 5%. Кроме того, все крупнейшие российские банки продолжают принимать наличную валюту в отделениях.

До этого стало известно, что доля рубля превысила долю иностранных валют в расчётах за экспорт из России в Европу и Азию. На российскую валюту приходится 49,8% и 36,3% расчётов соответственно. Таковы данные Банка России. За май 2023 года доля рубля в расчётах за российский экспорт дошла до 39,1%. Доля валют дружественных стран поднялась до 26,9%, а недружественных — снизилась до 34,1%.