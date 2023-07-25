Вашингтон, 25 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Одна из покупательниц картин сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена — получила государственную должность. Об этом 25 июля сообщил портал Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным источника, неизвестный коллекционер выложил за 11 картин сына американского лидера сумму в размере 875 тысяч долларов. При этом в число полотен вошли картины размером до четырех метров и NFT (невзаимозаменяемые токены)

Отмечается, что личности ещё двух покупателей работ Байдена-младшего известны окружению сына президента США. Ими оказались адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис и инвестор Элизабет Хирш Нафтали.

Последняя давала средства на избирательную кампанию Джо Байдена, собирала средств для вице-президента США Камалы Харрис и даже получила должность члена комиссии по сохранению наследия США за границей. В то же время указывается, что эта должность является неоплачиваемой и неизвестно, получила она её до покупки картин или после.

Также указывается, что до этого в Белом дома заявляли, опровергая критику из-за возможной коррупции в связи с покупкой полотен, что о сделках по продаже картин Хантера будет договариваться только галерея, и ему будут неизвестны имена покупателей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер заявил на слушаниях в Конгрессе, что Хантер Байден и его деловые партнёры получили 17 млн долларов от иностранных источников, включая 7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma. По его словам, компания с Украины заплатила всем участникам коррупционной схемы по 6,5 млн долларов.

Расследование в отношении сына Джо Байдена — Хантера началось после старта президентской кампании в США в 2018 году. Вначале оно было связано с финансами сына президента США, связанными с его работой на Киев и на компанию Burisma. Затем выяснилось, что Хантер, возможно, лгал о своих доходах и оформлении документов на покупку оружия в 2018 году и за деньги организовывал встречи со своим отцом.

Бывший президент США Дональд Трамп 25 июля назвал действующего лидера страны Джо Байдена самым коррумпированным в американской истории президентом. Он добавил, что в палате представителей США каждый день предъявляются неопровержимые доказательства этого.