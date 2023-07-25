Бали, Индонезия, 25 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Блогер-бодибилдер Джастин Вики погиб во время тренировки, пытаясь поднять штангу весом 204 килограмма, сообщил The Sun.

Кадр из видео

«Джастин Вики трагически погиб во время выполнения приседания со штангой», — говорится в материале.

33-летний блогер и фитнес-тренер Джастин Вики сломал шею во время тренировки в одном из тренажёрных залов на индонезийском острове Бали.

Момент тренировки спортсмена попал на видео. На кадрах видно, как спортсмен пытался присесть со штангой. Его страховал лишь один человек. На видеозаписи Джастин Вики присел, но ноги не выдержали нагрузки. В итоге спортсмен сложился под тяжестью штанги. Бодибилдер пытается выбраться из-под штанги и в конечном счёте сбрасывает её вперед.

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С травмами позвоночника и шеи Джастина Вики доставили в больницу. В отчёте медиков говорится, что бодибилдер скончался от перелома шеи и критического сдавливания нервов, соединяющих сердце с легкими.

У Джастина Вики было более 30 тысяч подписчиков в социальных сетях. Он занимался коррекцией питания и персональными тренировками.