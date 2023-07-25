Москва, 25 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 25 июля рассказала, почему полиция Эстонии запретила празднование дня освобождения Нарвы от нацистов. По официальной версии властей, запрет ввели из-за «запрещённой символики», связанной с Россией, но дипломат усмотрела иную причину.

Красноармейцы у подбитого немецкого танка. Нарва. 1944

«Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него — это печальный день, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Эстония сделала новый шаг в деле уничтожения советского наследия. Так, правительство страны обратилось к властям городов Нарва и Силламяэ с требованием согласиться на снос советских памятников. Вместе с этим власти распорядились выделить сумму на снос советских монументов, которые еще не успели ликвидировать. В 2022 году премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявили о программе «очищения» государства от «советских оккупационных монументов». На это отреагировал председатель городской временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов, заявивший, что вопрос сноса памятников необходимо обсудить.

Захарова, ранее затрагивая тему неонацизма, сравнила современный киевский режим с Третьим рейхом. Представитель МИД заявила, что Киев пошёл намного дальше нацистской Германии, составлявшей «розыскные списки» врагов, и инициировал соцопрос на тему, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористических актов после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина. Захарова отметила, что, судя по количеству лайков под соответствующей публикацией, террористическая идеология находит отклик у обработанного нацистской идеологией украинского обывателя.