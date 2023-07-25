Йоханнесбург, ЮАР, 25 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Украиной, чтобы урегулировать конфликт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева, сказал он 25 июля на совещании высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, в Йоханнесбурге.

Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чём заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной», — подчеркнул Патрушев.

Он приветствовал стремление участников БРИКС способствовать мирному разрешению конфликта на Украине, в том числе с помощью посредничества. Секретарь Совбеза назвал украинский кризис ярким примером деструктивной политики Запада.

«Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС», — процитировала Патрушева «Российская газета».

Ранее он также заявил, что США используют все возможные ресурсы, чтобы стимулировать проведение протестов в странах, по их мнению, не разделяющих демократические ценности. Секретарь Совбеза напомнил, что в марте на «саммите за демократию» Штаты громко заявляли о важности противодействия автократиям, о правах человека и цензуре в сети, но при этом сами же используют все имеющиеся возможности, чтобы развивать протестные настроения в якобы «недемократичных» странах.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российской руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после чего возможен мирный договор.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что несмотря на готовность России к переговорам, Киев едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая губить всё больше украинцев в ходе боевых действий. По его словам, Россия открыта и не закрывает двери, потому что видит, что происходит на линии СВО, когда киевский режим «бросает в мясорубку тысячи и десятки тысяч своих граждан, которых вылавливают на улицах» и бросают на линию боевого соприкосновения.

Украинская сторона, в свою очередь, всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава киевского режима заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

Помимо этого, позднее Зеленский, называя приемлемый для себя способ завершения военных действий на территории Украины, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Глава киевского режима подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым. По мнению Зеленского, в таком случае можно будет говорить о возможности дипломатического диалога. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил, так как у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности».