Более 140 произведений прислали тамбовчане на военно-патриотический конкурс
Тамбов, 25 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Тамбовская областная дума 30 июля завершит прием работ на конкурс литературных произведений, посвященных участникам СВО. О проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с тамбовским отделением Союза писателей России объявила в начале апреля текущего года. Цель конкурса — издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы российские бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям.
«Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений, — рассказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. — В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник».