Тамбов, 25 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Тамбовская областная дума 30 июля завершит прием работ на конкурс литературных произведений, посвященных участникам СВО. О проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с тамбовским отделением Союза писателей России объявила в начале апреля текущего года. Цель конкурса — издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы российские бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям.

https://tambovoblduma.ru Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин

«Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений, — рассказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. — В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник».