Йоханнесбург, ЮАР, 25 июля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Эксперты в ООН отмечают, что в мире нет острого дефицита продовольствия, но есть проблемы с его распределением и ростом цен, причем на ситуацию негативно влияют антироссийские санкции. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила 25 июля «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — сказал он.

Патрушев отметил, что из-за экономических ограничений, ведённых против России, международный рынок продовольствия утратил стабильность, цены на продукты стали сильно колебаться. По его мнению, вернуть ситуацию в прежнее русло не получится, пока действуют нелегитимные антироссийские санкции.

Глава Совбеза добавил, что, несмотря на трудности, созданные Западом, Россия смогла переправить в страны Африки более 12 млн тонн зерна.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка начала действовать 22 июля 2022 года. В рамках соглашения зерно и другую сельхозпродукцию вывозили с Украины, но Запад не выполнил ни одно из положений в интересах России.

17 июля 2023 года Москва отказалась продлевать зерновую сделку. В Минобороны России предупредили, что будут рассматривать суда, идущие в украинские порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что зерновые коридоры были нужны Киеву, США и НАТО не для гуманитарных целей, как они заявляли, а для прикрытия терактов и диверсий против России.

22 июля на Украине сообщили, что экспорт продовольствия из страны после прекращения зерновой сделки упал на 30%.

Ранее президент Владимир Путин в статье, написанной для читателей ведущих африканских СМИ, отметил, что зерновая сделка по Украине, которую Россия отказалась продлевать, не помогала поставлять продовольствие в беднейшие страны, как об этом заявляли, а работала на обогащение развитых государств. Он сообщил, что российские условия за год действия сделки так и не выполнили, а Запад препятствовал поставкам зерна и удобрений из России в Африку.

Путин также подчеркнул, что разрыв зерновой сделки не повлияет на дальнейшие поставки в африканские страны. Он также заявил, что российское зерно сможет заменить украинское, причем Россия готова поставлять его в том числе безвозмездно.