Москва, 25 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Россия может увеличить государственный долг, для бюджета это угроз не представляет. Об этом 25 июля на пресс-конференции по итогам весенней сессии заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер отметила, что сейчас в России размер государственного долга минимален.

«Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы», ― указала Матвиенко.

Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика, и сейчас страна во многом защищена.

Также председатель Совфеда сообщила, что федеральный бюджет 2024 года будет сбалансированным, для этого есть все предпосылки. Матвиенко подчеркнула, что не видит никаких серьёзных угроз или каких-то драматических событий.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Центробанка на июль, уровень внешнего долга России к ВВП упал до минимальных значений за всю историю. Так, в первом квартале 2023 года показатель опустился до 15,45%. Внешний долг России в денежном выражении на конец марта составлял 354,754 млрд долларов.

В течение всего 2022 года объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП составлял 16,6%, это уже являлось минимальным результатом с 1993 года.

Максимальный уровень внешнего долга России к ВВП зафиксировали в 1999 году, тогда он достиг 91%.

По состоянию на 1 июля 2023 год внешний долг России снизился с начала года на $33 млрд и составил $347,7 млрд, что означает снижение на 8,7% по сравнению с 1 января.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что госдолг РФ составил 14,9% от ВВП, что является хорошим показателем. Для сравнения российский лидер привёл цифры: в США этот показатель достиг 121,7%, во Франции — 111,1%, в еврозоне — 90,9%.