Москва, 25 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудник московского обменника похитил у клиента 18 миллионов рублей, сообщил 25 июля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Роман, работающий курьером в Ozon, занял у друга 18 млн рублей, чтобы обменять их на доллары, а затем выгодно перепродать с учётом меняющегося курса. Валюту он принёс в один из обменных пунктов.

«Мужчина в белой рубашке и с деревянным крестом на груди попросил дать ему время пересчитать кэш и вышел в подсобку. Больше Роман его не видел», — сообщил канал.

После обращения потерпевшего в полицию скрывшегося с деньгами сотрудника обменного пункта попытались разыскать. К поискам подключили кинологов, но пока найти похитителя не удалось.

Две аналогичные истории произошли в Москве в конце января: кассир обменника в районе Текстильщики сбежала с суммой в восемь с половиной миллионов рублей, которую пытался обменять на доллары клиент.

Кроме того, в обменнике недалеко от метро Тушинская у клиента похитили 15 млн рублей, которые он планировал обменять на евро. В обоих случаях клиентам обещали обменять деньги по выгодному курсу.

В прошлом году в июне в Москве на проспекте Мира бизнесмен пытался обменять в обменнике 18 млн рублей на доллары. Кассир скрылась с деньгами.