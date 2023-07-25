Москва, 25 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина заявила ИА Регнум, что первый раз слышит о внеочередном заседании, на котором поднимут вопрос об исключении Исинбаевой из состава штаба. Ранее СМИ, ссылаясь на источники, утверждали, что собрание проведут во вторник, 25 июля.

Алексей Дружинин/ТАСС Елена Исинбаева

Светлана Калинина в беседе с ИА Регнум уточнила, что хоть вопрос об исключении Исинбаевой из ОНФ сейчас не стоит на повестке, но если такое заседание все-таки состоится, то она полностью поддержит исключение спортсменки из штаба.

«Первый раз от вас слышу про заседание. У меня должно быть уведомление о любом мероприятии, его не было. Возможно, это информация СМИ ошибочная какая-то? Но если говорить по Исинбаевой, то я полностью поддержу исключение её из штаба. Это будет абсолютно правильным решением. Я её ни на одном собрании ни разу не видела. Она для чего пришла в нашу организацию? А уж чтобы она что-то сделала по работе, об этом вообще речи нет. Сейчас время, когда люди консолидируются и объединяются, но это не про Исинбаеву. Но что сегодня будем проводить ротацию, от Вас впервые услышала», — заявила Светлана Калинина.

Ранее ИА Регнум со ссылкой на ТАСС сообщал, что Центральный штаб движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) проведёт внеочередное заседание, на котором поднимут вопрос об исключении из состава штаба двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Исинбаева покинула Россию и уехала в Испанию. Она также сообщила, что с сентября 2023 года планирует возобновить работу в Международном олимпийском комитете. Когда испанские СМИ сообщили, что спортсменка до сих пор является майором Вооружённых сил России, Исинбаева заявила, что это звание для неё является формальностью и что она никогда не служила в российской армии. Её слова вызвали широкий резонанс в России.

Как сообщало ИА Регнум, министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к своему званию и событиям в родной стране. Он подчеркнул, что каждый человек, любящий Родину, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, названный шесть лет назад в честь Елены Исинбаевой.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что отношение олимпийской чемпионки к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии.