Москва, 25 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 25 июля приняли поправку в закон о порядке выезда из России, которая запрещает покидать страну призывникам после того, как им направили повестку. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нововведение распространяется на случаи, когда призывнику вручили повестку, а также если её отправили по месту работы или учёбы. Запрет будет носить временный характер, его вводят для обеспечения явки граждан в военные комиссариаты.

Поправка дополняет меры, направленные на формирование единого реестра воинского учёта. Вносить данные в реестр о запрете выезжать призывнику за границу будут военкоматы в день направления повестки.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в Госдуме приняли поправки об увеличении штрафов за неявку призывника в военкомат. В случае отсутствия уважительной причины размер штрафа составит от 40 до 50 тыс. рублей (ранее — 3 тыс. рублей). За то, что гражданин не сообщает своевременно в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы и т.п., его могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

4 июля в МВД России приняли порядок ограничения права на вождение автомобилем военнообязанным, которые не явились в военный комиссариат по повестке. Ведомство будет получать данные из того же единого реестра воинского учёта.

Госдума 25 июля приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Согласно документу, призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста.

Также в ходе заседания Госдума во втором и окончательном третьем чтениях приняла поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат.

Кроме того, увеличены штрафы за непредоставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт. Для юридических лиц они составят от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. Также вводится штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.