Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Накануне второго саммита Россия — Африка международный дискуссионный клуб «Валдай» провёл в Санкт-Петербурге российско-африканскую конференцию. Во вторник, 25 июля, участники обсудили традиции и перспективы сотрудничества. Для клуба «Валдай» мероприятие стало первой африканской конференцией, задача которой — активизация африканского направления, одного из важнейших для российской дипломатии.

Александр Демьянчук/ТАСС Российско-африканская конференция дискуссионного клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге

В конференции приняли участие эксперты из России, Алжира, Бенина, Ганы, Египта и ещё десятка стран. Посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата Форума партнёрства «Россия — Африка» Олег Озеров заявил, в настоящий момент происходит глобальное форматирование международного пространства, когда становится очевидным укрепление роли Африки на политической международной арене.

«Африканский континент обретает всё большую субъектность. Он уже говорит своим голосом. Безусловно, не останутся в тени вопросы, связанные с укреплением наших двусторонних отношений с африканскими странами. Нам есть что предложить Африканскому континенту», — заявил посол.

Клуб «Валдай» основали в 2004 году, назвав его по месту первой конференции в Великом Новгороде, неподалёку от озера Валдай. С 2014 года клуб начал формировать глобальную интеллектуальную повестку и обсуждать мировые политические и социальные проблемы. Ежегодно «Валдай» проводит региональные конференции (Азиатскую, Ближневосточную, Европейскую, Центральноазиатскую), сессии Клуба в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума и Недели российского бизнеса. В деятельности клуба за эти годы поучаствовали более 1000 представителей из 85 стран мира. С участниками заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге в период с 27 по 28 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти все африканские страны перед предстоящим саммитом подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других западных стран. Представитель Кремля уточнил, что их линия заслуживает осуждения, так как они, по сути, не признают суверенного права Африки на выбор партнёров для расширения сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов.