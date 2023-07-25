Ереван, 25 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, перестал существовать. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что старый миропорядок разрушен, а нового пока нет.

«Мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, больше не существует. Каким будет новый миропорядок, никто не знает», ― отметил председатель правительства.

Пашинян добавил, что в процессе создания этого миропорядка влияние Армении непонятно, а угрозы от его неопределённости видимы и реальны.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после переговоров, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

15 июня стало известно, что Вашингтон ультимативно пытается принудить Нагорный Карабах встретиться с Азербайджаном на территории третьей страны. В случае отказа США угрожают НКР азербайджанской контртеррористической операцией.

В начале июля президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы с Лачинским коридором. Телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Российский лидер подтвердил готовность Москвы и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.