Москва, 25 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе на год.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Депутаты внесли поправку ко II чтению законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Согласно этому документу, срочники смогут заключать такие контракты в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил России за пределами страны.

При этом находящиеся в запасе граждане наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

В Госдуму 25 июля внесены поправки об увеличении призывного возраста до 30 лет. В случае принятия соответствующего законопроекта, уже одобренного думским комитетом по обороне, нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Верхний предел намерены повысить с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет.

Глава профильного комитета Госдумы Андрей Картаполов пояснил, что это нужно для стабильного числа призывников. При этом в начале июня 2023 года комитет рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста (от 19 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет) и 14 июня Госдума его одобрила.

Как сообщил корреспонденту ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, изначально позиция Минобороны РФ состояла в том, что призывной возраст нужно постепенно установить в границах 21–30 лет. В свою очередь полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить институт или техникум, не прерывая учёбы.