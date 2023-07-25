Москва, 25 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Государственная дума в ходе пленарного заседания большинством голосов отклонила поправку о поэтапном увеличении с 2024 года нижней и верхней границ призывного возраста до уровня 21 год — 30 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такую поправку ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет внёс депутат Алексей Куринный (фракция КПРФ), который предложил установить в 2024 году призывной возраст от 19 до 28 лет, в 2025 году — от 20 до 29 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Госдума приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает увеличение верхней границы призывного возраста срочной службы с нынешних 27 лет до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет. Документ не предусматривает поэтапного повышения верхней границы призывного возраста.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать смену концепции в вопросе повышения призывного возраста в стране без переходного периода. Он уточнил, что в Кремле ориентируются на аргументированную экспертную точку зрения Минобороны.

Перед этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продолжительность срочной службы в России будет продолжать составлять один год. По его словам, сейчас нет необходимости в увеличении срока военной службы до двух лет.

Позднее Картаполов уточнил, что введение новых границ призывного возраста связано с демографической ситуацией. Глава комитета добавил, что он преследует целью обеспечение стабильного числа призывников.