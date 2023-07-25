Москва, 25 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Госдума 25 июля поддержала поправку о возможности создания главами регионов в период мобилизации, военного положения или военного времени специальных унитарных предприятий, помогающих силовикам обеспечивать общественную безопасность.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста в России до 30 лет. Уточняется, что главы регионов смогут воспользоваться правом на создание спецпредприятий по решению президента. Такие организации будут иметь статус юридических лиц с особыми уставными задачами и будут содействовать не только охране общественного порядка, но и защите госграницы страны и борьбе с диверсантами. Высшие исполнительные органы регионов смогут получать в пользование стрелковое оружие и боеприпасы для использования их в работе спецпредприятий.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на пленарном заседании 25 июля также проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. Нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет. Нововведения не подразумевают поэтапности повышения границы, норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Также депутаты приняли поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке. За неявку без уважительной причины штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, увеличится штраф за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства. Закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.