Москва, 25 июля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Основой для легитимности власти в любом государстве лежит понятие о доверии, заявил на онлайн-встрече с экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг» ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Владимир Плигин.

Raymond Cunningham

Он отметил, что легитимность важна для устойчивости государства. Для этого нужно, чтобы управляющий субъект осознавал право на власть, а народ страны был с этим согласен.

«Легитимность власти во многом опирается на получение помощи гражданами страны, поддержание социального порядка, безопасности, укрепление ценностей, веру в традиции и вовлечение граждан в общественно-политическую жизнь страны», — сказал юрист.

Плигин добавил, что в случае нарушения доверия между властью и народом наступает кризис легитимности. В истории это часто приводило к революции или к социальному, политическому и экономическому кризису.

Доктор юридических наук подчеркнул, что легитимность — это такое явление, которое постоянно меняется, и на его укрепление нужно работать. Важным фактором на этом направлении, по мнению Плигина, является разоблачение ложных сообщений, которые распространяют через интернет. Их авторы стараются добиться, чтобы граждане доверяли другой реальности.

«Правовое просвещение избирателей, разъяснение новаций избирательного законодательства, разбор проблемных ситуаций с точки зрения права — деятельность, которая в конечном итоге повышает доверие к институту выборов в стране и которой призваны заниматься эксперты», — отметил Плигин.

Заслуженный юрист также напомнил, что нельзя путать «легитимность» и «легальность», так как второй термин означает «соответствие правовым нормам». Если же в государстве проблемы с легитимностью, то возникает угроза, что жители не будут соблюдать законы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила о дефиците демократии и легитимности Европарламента. По её мнению, парламент давно перестал заниматься проблемами жителей Евросоюза и даже становится частью проблем, как это было во время объявления пандемии коронавируса и происходит после начала конфликта на Украине.

Варга также обвинила Европарламент в использовании бюрократических процедур в качестве шантажа против стран, входящих в ЕС. Она призвала провести серьёзные изменения в этом законодательном органе.