Москва, 25 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке, сообщили на сайте ГД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В частности, за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей)», — сообщили в Госдуме.

Кроме того, увеличится штраф до 1-5 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства.

Закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

На заседании 25 июля депутаты рассматривали законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

В рамках этого документа депутаты одобрили в третьем чтении введение штрафа за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.

За необеспечение своевременного оповещения и явки призывников в военкомат предусмотрен штраф 60-80 тыс. руб. для должностных лиц и 400-500 тыс. руб. — для юрлиц.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Госдума приняла поправку, увеличивающую верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижнюю границу оставили на уровне 18 лет.