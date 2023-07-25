ГД приняла поправку о штрафах до ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке
Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке
Москва, 25 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке, сообщили на сайте ГД.
«В частности, за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей)», — сообщили в Госдуме.
Кроме того, увеличится штраф до 1-5 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства.
Закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.
На заседании 25 июля депутаты рассматривали законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.
В рамках этого документа депутаты одобрили в третьем чтении введение штрафа за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.
За необеспечение своевременного оповещения и явки призывников в военкомат предусмотрен штраф 60-80 тыс. руб. для должностных лиц и 400-500 тыс. руб. — для юрлиц.
Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Госдума приняла поправку, увеличивающую верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижнюю границу оставили на уровне 18 лет.