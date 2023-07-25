Москва, 25 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Пьяный дебошир, напавший на двух полицейских во время концерта группы «Руки вверх» в Москве, признал вину. Об этом 25 июля сообщили в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Ранее 47-летний пьяный мужчина напал на двух сотрудников полиции. Теперь следствие рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.