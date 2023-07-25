Москва, 25 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Госдума 25 июля приняла во втором чтении поправку о штрафах до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Норму включили в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предполагается дополнить административный кодекс России статьёй, по которой должностных лиц, которые не обеспечили своевременное оповещение и явку призывников в период мобилизации и не оказали тем самым содействие военкоматам, оштрафуют за это на сумму от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Не выполнивших эти условия юридических лиц могут оштрафовать на 400 тыс.—500 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусматриваются и за невыполнение поставки техники на сборные пункты или в воинские части.

Ранее Госдума одобрила изменения наказания за несоблюдение закона о мобилизации. Так, комитет по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, по которым предлагается при неявке по повестке в военкомат без уважительной причины увеличить штраф до 50 тыс. рублей. Уважительными причинами считаются заболевания или увечья, тяжёлое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах, что обязательно должно подтверждаться документально. Новые поправки также предусматривают штраф до 20 тыс. рублей, если гражданин не оповестил военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности или о переезде, не подтверждённом регистрацией. Также предусмотрен ряд других санкций.

Помимо этого, 25 июля стало известно, что подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку россиянам запретят покидать страну со дня размещения уведомления в реестре врученных повесток. В настоящий момент призывникам и получившим повестку лицам запрещается выезд со дня, когда повестка считается врученной по закону. Нововведения уточнили, что выезд запрещается с момента, когда повестка появляется в соответствующем реестре.