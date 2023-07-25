Москва, 25 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во II чтении законопроект, разрешающий гражданам без комиссий переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях», — сообщили на сайте Госдумы.

Согласно новым поправкам, в рамках вышеупомянутой суммы банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятые поправки нацелены а защиту прав граждан. Он отметил, что, открывая в банке счёт или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги, и важно, чтобы человек имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на встрече президента России Владимира Путина с руководителями фракций предложил сократить комиссию, которую банки взимают с граждан при проведении платежей.

В июле 2022 года сенатор Николай Журавлёв и депутат Госдумы от СРЗП Анатолий Аксаков внесли в Госдуму законопроект об отмене комиссий за переводы между счетами одного клиента в разных банках. Авторы идеи отметили, что принятие поправок позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам. В конце 2022 года Госдума приняла законопроект с порогом подобных финансовых операций в 1,4 миллиона рублей.