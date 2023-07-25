Москва, 25 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Азербайджане организаторы конкурса «Юкселиш» по примеру «Лидеров России» планируют создавать сообщество победителей конкурса. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

«В этом году организаторы «Юкселиша» последовали за нами дальше и планируют формировать сообщество победителей конкурса, с которыми будут разрабатывать общественно полезные программы для своей страны. В России такими задачами занимается клуб «Эльбрус», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

В пресс-службе добавили, что в Баку подвели итоги конкурса «Юкселиш», который проводится с 2019 года по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Определить победителей этого кадрового проекта на протяжении всех трёх сезонов помогают организаторы конкурса управленцев «Лидеры России».

Отмечается, что сам конкурс задумывали как аналог «Лидеров России». Методологию проведения полуфинала и финала конкурса «Юкселиш» разработала команда платформы «Россия — страна возможностей» совместно со специалистами в области оценки и бизнес-психологами. разработала, задуманного как аналог «Лидеров России». Также обучили более 70 экспертов.

В третьем сезоне конкурса «Юкселиш» приняли участие почти 13,5 тысяч человек. В течении пяти месяцев они в дистанционном и очном формате прошли пять этапов. В финале встретились 109 управленцев, представляющие международные, частные и государственные компании. Победителями стали 22 управленца. Все они получат грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов и консультации по вопросам карьерного развития от руководителей крупных компаний и государственных органов, также их включат в кадровый резерв Азербайджана.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

За три сезона финалистами конкурса «Юкселиш» стали свыше 300 человек, более 70 — победителями.

Как сообщало ИА Регнум, за пять лет более 20 млн человек из 89 регионов России 150 стран мира стали участниками 26 проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформа помогла десяткам тысяч выпускников поступить в вуз, определиться с профессией, построить карьеру, развить компетенции, получить новые назначения.