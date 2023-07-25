Москва, 25 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Государственным служащим из соображений национальной безопасности нельзя использовать iPhone в служебных целях. Об этом 25 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

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«Почему отказываются от iPhone, понятно. По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнёры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть», — сказала она.

Спикер Совфеда уточнила, что использование смартфонов Apple с точки зрения государственной и личной безопасности несет угрозу, и отметила, что для полного отказа от производимых в странах Запада гаджетов необходимо развивать собственное производство, в том числе мобильных телефонов.

«Этим занимаются и Министерство промышленности, и Минцифры. Они должны быть конкурентные как по качеству, так и по цене. И с соответствующим сопровождением», — указала Матвиенко.

Она добавила, что в Совфеде не запрещено пользоваться iPhone на открытых заседаниях, а на закрытые запрещён пронос любых мобильных телефонов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что чиновникам внутриполитического блока администрации президента России рекомендовали не пользоваться мобильными устройствами iPhone. Им предложили отказаться от американских гаджетов в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой.

Затем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники администрации президента России не используют смартфоны для передачи служебной информации. По его словам, смартфоны представляют из себя вполне «транспарентный механизм», который работникам Кремля нельзя использовать в служебных целях.

«Лаборатория Касперского» 1 июня сообщила о кибератаке на устройства Apple своих сотрудников, целью которой стало скрытое внедрение шпионской программы. Её обнаружили на десятках гаджетов, программа отправляла личную информацию о владельце на удалённые серверы.

После этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что владельцам смартфонов любой марки не стоит верить в то, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран.