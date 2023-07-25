Минск, 25 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил 25 июля свой визит в Россию, в ходе которого обсудил с российским лидером Владимиром Путиным актуальную повестку. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Рабочий визит Первого в Россию завершён», — говорится в подписи к фото Лукашенко у трапа самолёта.

Глава Белоруссии прибыл в Россию 22 июля. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы Союзного государства, внешние угрозы, ситуацию на Украине, ЧВК «Вагнер» и экономику. Представитель Кремля отметил, что президенты встречались для «сверки часов», целей достичь каких-либо договорённостей не было.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Константиновском дворце в Стрельне. После этого они посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и ставропигиальный Никольский Морской собор. Позднее, 24 июля, президенты прибыли на Валаам, в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где они поклонились мощам основателей монастыря преподобных Сергия и Германа. В Спасо-Преображенском соборе российский лидер пообщался с прихожанами. Кроме того, Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где поминают погибших героев Второй мировой войны и воинов, погибших в горячих точках.