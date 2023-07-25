Берн, 25 июля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Один из самых крупных банков Швейцарии Julius Baer закроет счета своих клиентов из России. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба консалтинговой компании Main Partner Trust.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что кредитная организация начала рассылку уведомлений своим постоянно проживающим в России клиентам о предстоящем закрытии их счетов. Все такие счета закроют до 31 декабря этого года.

По данным издания Forbes, банк решил прекратить деловые отношения с россиянами из-за того, что больше не может оказывать соответствующие его стандартам услуги «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

Также указывается, что кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, и после этого банк собирается оказывать ограниченный набор услуг и введёт комиссию за обслуживание счетов. Также кредитная организация попросила клиентов прислать реквизиты для перевода их денежных средств на счета других банков.

В конце мая текущего года Julius Baer объявил о немедленном замораживании инвестиционных счетов жителей России и Белоруссии из-за необходимости выполнять соответствующие требования европейского депозитария Euroclear.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что заморозка США российских резервов скомпрометировала валюты развитых стран во всём мире. Эксперт уточнил что Вашингтон теперь не может добиться того, чтобы покупали доллары, из-за чего они перестанут быть твёрдой валютой.

ЕС и США инициировали заморозку российских активов с началом специальной военной операции на Украине. По данным Минфина на март 2022 года, их объём составил около $300 млрд. Также заморозили счета физлиц. Еврокомиссия долгое время пыталась найти правовые основания для отъёма российских активов. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов российского Центробанка для их использования в восстановлении Украины. Он отметил, что никто не знает, как это возможно сделать.

19 июня министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины. Однако перед этим Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель, что использование российских активов может привести к подрыву доверия к евро как к мировой валюте и нанести ощутимый ущерб финансовой стабильности ЕС. Использование прибыли от инвестирования замороженных активов России может привести к остановке использования европейской валюты многими мировыми банками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инвесторы из России готовят групповой иск в суд для разблокировки замороженных активов. Он подчеркнул, что Запад ограбил предпринимателей и государство. Он также указал, что Великобритания и другие посягнувшие на российские активы страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий, так как это нарушает все нормы международного права. Президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом. Он заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.