Москва, 25 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку россиянам запретят покидать страну со дня размещения уведомления в реестре врученных повесток. Это следует 25 июля из поправок к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящий момент призывникам и получившим повестку лицам запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной по закону. Нововведения уточнили, что выезд запрещается с момента, когда повестка появляется в соответствующем реестре.

По законопроекту запрет на выезд как временная мера для обеспечения явки в военкомат применяется со дня направления повестки, в том числе по месту работы или учебы. Решение о запрете выезда призывника будут формировать военкоматы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля МВД утвердило порядок ограничения права на управление транспортным средством для военнообязанных, не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующее решение будет в течение суток появляться в специальном программном обеспечении ГИБДД. Отменить ограничение можно соответствующим решением после явки в военкомат и отметки об этом в реестре воинского учёта.

Также в Госдуме одобрили во втором чтении поправки о штрафах за неявку в военкомат. Так, предлагается за неявку без уважительной причины в военкомат штрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее был предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей). Если призывник не сообщил об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности или не предоставил данные о переезде или выезде из страны более чем на полгода — штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. По законопроекту штрафы за уклонение от медобследования увеличиваются до 25 тыс. рублей, за умышленные порчу или утрату документов воинского учёта — до 25 тыс. рублей. Рассматриваются и другие связанные с призывом ограничения. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.