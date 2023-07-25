Москва, 25 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Россия не позволит использовать «зерновой коридор» в Чёрном море для доставки вооружений на Украину и для организации диверсий и терактов. Об этом 25 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Владислав Сергиенко/РИА Новости Украинский балкер Sea Sprinter

«Мы не позволим использовать акваторию Чёрного моря для доставки вооружений на Украину, для использования его в диверсионных и террористических целях», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что одним из гарантов зерновой сделки является ООН, и отметила, что, когда Москва вышла из соглашения, Киев срочно потребовал созыва совета НАТО — Украина, что, по её мнению, указывает на очевидность замыслов украинской стороны.

При этом сенатор подчеркнула, что Россия выполняет свои обязательства и будет поставлять зерно и удобрения странам Африки, которые нуждаются в таких поставках.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Минобороны заявили, что Россия после прекращения зерновой сделки будет рассматривать все направляющиеся в украинские порты по Чёрному морю суда как потенциальных перевозчиков военных грузов. При этом страны, под флагами которых они пойдут, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт.

Министерство иностранных дел 17 июля сообщило, что российская сторона не станет продлевать «черноморскую инициативу», потому что условия России не выполнены. Российская сторона уведомила о решении Турцию, Украину и секретариат ООН.

В МИД назвали итоги зерновой сделки, призванной оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в продовольствии государствам, неудовлетворительными, так как зерно уходило не нуждающимся странам.

За время действия соглашения из украинских портов было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, свыше 70% (26,3 млн тонн) из которых ушли в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз. На долю беднейших государств мира, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% лот от общего объёма поставок.