Ереван, 25 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июля назвал условие для выхода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Политик заявил, что это возможно только при отсутствии угрозы для жизни местного населения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Размещение российского миротворческого контингента в Карабахе имеет цель — предотвращение массовой резни населения», — сказал Пашинян.

Премьер назвал возможным выход российского контингента только в момент, когда местным жителям не будет угрожать никакая опасность.

Конфликт Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики происходил в 1991–1994 годах и обострился в конце 2020 года. На трёхсторонней встрече при посредничестве Москвы стороны договорились о прекращении огня и вводе в регион российских миротворцев.

Позднее Армения и Азербайджан при участии России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов» и без каких-либо положений о Карабахе. Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике в урегулировании вопроса по Карабаху. Однако он подчеркнул, что сохраняется большое количество проблем.

США начали активные попытки включиться в карабахский вопрос. В феврале 2023 года в Мюнхене состоялась встреча с участием премьера Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщало ИА Регнум, дипломатический источник в Вашингтоне заявил, что американские власти ультимативно принуждают представителей Нагорного Карабаха провести встречу с азербайджанской стороной в третьей стране. При этом в случае отказа Вашингтон угрожает Нагорному Карабаху проведением азербайджанской контртеррористической операции. По словам источника, так США планируют внедриться в регион.

19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь. По его словам, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном активно разрабатывается, стороны настроены на конструктивные переговоры. Премьер Пашинян после этого заявил, что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха. В МИД России заявили, что такое решение Армении кардинальным образом изменило основополагающие условия трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, в связи с чем российская сторона считает необходимым начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, основанного на достигнутых договоренностях.