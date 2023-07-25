Глава Якутии подпишет указ о повышении доходов и социальном благополучии
В Якутии началась разработка указа о повышении доходов и о социальном благополучии
Якутск, 25 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Власти Якутии в рамках реализации программы по снижению уровня бедности намерены принять меры, благодаря которым удастся повысить качество жизни почти 70 тыс. жителей региона.
Уже началась подготовка указа «О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии». В ближайшее время глава республики Айсен Николаев его подпишет.
На основе этого документа получится создать все условия для того, чтобы у якутян была возможность работать, развивать своё дело, создавать новые рабочие места в сфере услуг и производства.
«Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения», — указал Николаев в ходе стратегической сессии работников социальной сферы по разработке предложений к проекту указа.
Глава республики подчеркнул, что сегодня, как никогда, необходимо усилить внимание повышению качества жизни и доходов людей.
В 2022 году, несмотря на сложные экономические условия, в Якутии были приняты беспрецедентные меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. На эти цели из бюджета Якутии было направлено 8,8 млрд рублей.
С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, повысили зарплаты более чем 24 тыс. рабочих квалифицированных профессий, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты.
С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда по всей России. Правительство Якутии также примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение зарплат прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста МРОТ.
В вопросе работы с безработными гражданами, акцент будет сделан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, указали власти региона. Ещё большую значимость приобретёт социальный контракт, как стимул для того, чтобы семьи могли реализовать свой трудовой потенциал. Этот механизм рассматривается в первую очередь как инструмент экономической поддержки населения.
Айсен Николаев поблагодарил всех работников социальной сферы республики за ежедневный труд.
Как сообщало ИА Регнум, в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обозначил основные направления развития региона в 2023 году и объявил 2023-й Годом труда в республике. Основная задача, по словам главы, — планомерное развитие, фундамент для которого заложен за последние четыре года. Количество городов Якутии, имеющих почётное звание города трудовой доблести, возросло до двух. Этот статус имеет не только Алдан, но и Якутск.