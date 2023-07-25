Якутск, 25 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Власти Якутии в рамках реализации программы по снижению уровня бедности намерены принять меры, благодаря которым удастся повысить качество жизни почти 70 тыс. жителей региона.

Якупова Инна Айсен Николаев

Уже началась подготовка указа «О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии». В ближайшее время глава республики Айсен Николаев его подпишет.

На основе этого документа получится создать все условия для того, чтобы у якутян была возможность работать, развивать своё дело, создавать новые рабочие места в сфере услуг и производства.

«Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения», — указал Николаев в ходе стратегической сессии работников социальной сферы по разработке предложений к проекту указа.

Глава республики подчеркнул, что сегодня, как никогда, необходимо усилить внимание повышению качества жизни и доходов людей.

В 2022 году, несмотря на сложные экономические условия, в Якутии были приняты беспрецедентные меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. На эти цели из бюджета Якутии было направлено 8,8 млрд рублей.

С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, повысили зарплаты более чем 24 тыс. рабочих квалифицированных профессий, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты.

С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда по всей России. Правительство Якутии также примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение зарплат прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста МРОТ.

В вопросе работы с безработными гражданами, акцент будет сделан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, указали власти региона. Ещё большую значимость приобретёт социальный контракт, как стимул для того, чтобы семьи могли реализовать свой трудовой потенциал. Этот механизм рассматривается в первую очередь как инструмент экономической поддержки населения.

Айсен Николаев поблагодарил всех работников социальной сферы республики за ежедневный труд.

Как сообщало ИА Регнум, в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обозначил основные направления развития региона в 2023 году и объявил 2023-й Годом труда в республике. Основная задача, по словам главы, — планомерное развитие, фундамент для которого заложен за последние четыре года. Количество городов Якутии, имеющих почётное звание города трудовой доблести, возросло до двух. Этот статус имеет не только Алдан, но и Якутск.