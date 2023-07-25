Москва, 25 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Каждое государство имеет суверенное право на экспорт зерна с Украины, но Россия будет бороться с тем, чтобы эти каналы не использовали в военных целях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 25 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его попросили прокомментировать предложение Литвы использовать для продолжения зерновой сделки прибалтийские порты.

«Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что к зерновой сделке вернуться уже не получится, так как в ней не исполняли обязательства в отношении России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина, США и НАТО использовали зерновую сделку для прикрытия диверсионной и террористической деятельности. Она также отметила, что Россия продолжит поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки и без этой инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, действовавшую с 22 июля 2022 года. Как отметил президент Владимир Путин, в рамках этих договорённостях ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.