Москва, 25 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Заморозка российских резервов Соединёнными Штатами скомпрометировала иностранные валюты развитых стран во всём мире, заявил 25 июля глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. По его словам, США уже не могут добиться того, чтобы у них покупали доллары, поэтому постепенно они перестанут быть твёрдой валютой.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Заморозив золотовалютные резервы России, США скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы», — заметил эксперт.

Широв указал, что после этого более никто не хочет иметь доллары в прежних масштабах, так как «в один прекрасный день» Штаты смогут заморозить и их. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что юань в ближайшие десятилетия может заменить доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты. Свои доводы он подкрепил тем, что китайская экономика стала второй в мире с возможностью стать первой. Костин призывал полностью отказаться от доллара и иных «токсичных» валют в расчётах.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС и США инициировали заморозку российских активов с началом специальной военной операции на Украине. По данным Минфина на март 2022 года, их объём составил около $300 млрд. Также заморозили счета физлиц. Еврокомиссия долгое время пыталась найти правовые основания для отъёма российских активов. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов российского Центробанка для их использования в восстановлении Украины. Он отметил, что никто не знает, как это возможно сделать.

19 июня министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины. Однако перед этим Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель, что использование российских активов может привести к подрыву доверия к евро как к мировой валюте и нанести ощутимый ущерб финансовой стабильности ЕС. Использование прибыли от инвестирования замороженных активов России может привести к остановке использования европейской валюты многими мировыми банками.

Власти Японии не стали разглашать объём замороженных российских активов. Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси 4 июля подчеркнул, что по этому вопросу Токио продолжит тесно сотрудничать со всеми заинтересованными странами, в первую очередь со странами G7. Перед этим страна запретила экспорт для 80 российских предприятий. В списке оказались компании, против которых Япония ввела санкции — всего 437 российских организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инвесторы из России готовят групповой иск в суд для разблокировки замороженных активов. Он подчеркнул, что Запад ограбил предпринимателей и государство. Он также указал, что Великобритания и другие посягнувшие на российские активы страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий, так как это нарушает все нормы международного права. Президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом. Он заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.