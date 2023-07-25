Москва, 25 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В письме генсека ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину содержался план действий по зерновой сделке и обещание когда-нибудь в будущем выполнить российские требования, сообщил на брифинге 25 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Антонио Гутерриш

«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей», — сказал Песков.

Песков заявил, что вернуться к зерновой сделке невозможно, поскольку требования России не выполняются. Он напомнил слова Путина о том, что вернуться к договорённости Россия сможет, когда выполнят все её условия.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на саммите ООН Гутерриш заявил, что незадолго до окончания зерновой сделки отправлял Путину письмо, в котором предложил внести изменения в договорённость и на этой основе продлить её.

В ходе выступления, не раскрывая деталей предложения Путину, он сказал, что продовольствие должно беспрепятственно поступать на мировые рынки не только с Украины, но и из России. На этой основе он предложил Москве вернуться к зерновой сделке.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, действовавшую с 22 июля 2022 года. Как отметил Владимир Путин, в рамках этих договорённостях ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.