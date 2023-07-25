Москва, 25 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждали во время встречи лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Представитель Кремля сообщил 25 июля, что среди затронутых тем были вопросы Союзного государства и внешних угроз.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Встреча была для сверки часов, для обмена мнениями. Не было целей достигнуть какие-то договоренности. Здесь именно в рамках тесных и регулярных отношений синхронизируют позиции. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда встретились в Санкт-Петербурге. В ходе двухдневного общения обсуждали в том числе и тему ЧВК «Вагнер», и союзного государства, и внешних угроз», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург на встречу с российским президентом. Лукашенко в аэропорту Пулково встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор города Александр Беглов. Переговоры глав государств состоялись в Константиновском дворце в Стрельне. После этого Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и ставропигиальный Никольский Морской собор.

Позднее, 24 июля, президенты прибыли на Валаам, в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где они поклонились мощам основателей монастыря преподобных Сергия и Германа. Путин и Лукашенко посещали Валаам в середине июля 2019 года. В Спасо-Преображенском соборе Путин пообщался с прихожанами, лидеры побывали на могиле скончавшегося летом 2021 года от коронавирусной инфекции архимандрита Мефодия (Петрова) на игуменском кладбище. Кроме того, Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где поминают погибших героев Второй мировой войны и воинов, погибших в горячих точках.