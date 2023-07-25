Москва, 25 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Сенаторы Совета Федерации, скорее всего, поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Главное в проекте этого закона в том, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить, в соответствии с Конституцией, свой гражданский долг и отслужить в армии», — сказала она.

Матвиенко отметила, что не видит причин для того, чтобы этот закон вызвал излишний резонанс. Она отметила, что срок службы в армии остаётся неизменным — один год. Также никого не будут призывать на службу дважды.

Глава Совфеда добавила, что повышение призывного возраста расширит возможности для того, чтобы граждане могли отслужить в более удобное для них время.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 июля сообщил, что повышение призывного возраста до 30 лет, согласно подготовленному законопроекту, предлагают вводить поэтапно с 2024 года. Нижний предел возраста призыва в армию планируют оставить на уровне 18 лет.

При этом президент Владимир Путин 24 июля также подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для тех, у кого есть воинские звания. Запасники первого разряда будут оставаться военнообязанными до 40 лет, второго разряда — до 50 лет, а третьего разряда — до 55 лет. Это касается тех, кто имеет звания солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика или мичмана.