Вашингтон, 25 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в палате представителей США намерены вынести импичмент президенту страны Джо Байдену для выяснения данных по делу о коррупционных схемах семьи американского лидера за рубежом. Об этом 24 июля заявил спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дело идёт к расследованию для вынесения импичмента, которое наделит Конгресс сильнейшими полномочиями для получения всех остальных необходимых знаний и информации», — сказал он.

По словам Маккарти, когда Байден выдвигал свою кандидатуру на пост президента США, он заявлял, что никогда не говорил о бизнесе, а его семья не получала денег от Китая, однако теперь республиканцы, по его мнению, доказали, что это не так.

Спикер нижней палаты Конгресса сравнил методы Байдена с периодом нахождения у власти Ричарда Никсона, использовавшего правительство для защиты интересов своей семьи и не позволявшего Конгрессу осуществлять надзор за своей детальностью.

До этого сенатор США Чак Грассли опубликовал документ ФБР со ссылкой на анонимного информатора с описанием коррупционной схемы украинской энергетической компании Burisma при участии Байдена. В материале указывается, что сыну президента США Хантеру Байдену предложили место в совете директоров для защиты фирмы «от всякого рода проблем» через отца.

Также информатор ФБР привёл слова главы указанной компании Николая Злочевского, заявившего, что этот решение этого вопроса будет стоить 10 млн долларов, которые сын и отец Байдены должны были поделить пополам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. По его словам, в палате представителей страны каждый день предъявляют неопровержимые доказательства этого. Экс-президент также задался вопросом, почему республиканцы в Сенате всё ещё не осудили Байдена за действия, которые он считает преступными и направленными против США.