Москва, 25 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Легковой автомобиль «Дэу» после ДТП влетел в остановку общественного транспорта на юге Москвы, в результате чего пострадала находившаяся там женщина. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что на улице Кировоградская, по предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», в результате чего последний из-за удара вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокуратура Южного административного округа Москвы взяла под контроль установление всех причин аварии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при столкновении минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина и ещё шесть человек пострадали. ДТП произошло на автотрассе у посёлка Столяры Озинского района.

До этого в результате столкновения легковых автомобилей Mercedes и каршерингового Volkswagen Polo под Новосибирском погибли три человека. Ещё один человек пострадал, его доставили в медучреждение для оказания помощи.