Нижнекамск, Татарстан, 25 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Нижнекамске. На кадрах видно, что взрыв прогремел 25 июля в 05:35. Взрывной волной выбило стёкла.

Кадр из видео

«Сегодня утром на Вахитова, 11 произошёл хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб», — написал мэр города Рамиль Муллин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он заявил, что для всех желающих, чьи квартиры пострадали при взрыве, власти организовали пункт временного размещения в школе.

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Муллин также уточнил, что одного жителя госпитализировали. Ещё одну женщину отправили на амбулаторное лечение. Пострадавшим продолжили оказывать всю необходимую помощь, в пункте временного размещения для жителей организовали завтрак.

По данным МЧС, после взрыва начался пожар. Сообщение о пожаре на первом этаже поступило в 05:08. Спасатели вывели из здания девять человек, в том числе одного ребенка, 15 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Прокуратура города начала проверку случившегося. Удалось установить, что произошёл взрыв бытового газа.