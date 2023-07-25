Москва, 25 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. России не нужно ждать, когда ВСУ приведут в исполнение угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова и снова атакуют Крымский мост, — вместо этого ВС РФ должны как можно скорее уничтожить транспортную инфраструктуру Украины. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Как подготовиться к таким атакам, понятно. Нужно закрывать дырки в системе обеспечения безопасности, и не только Крымского моста, но и всех объектов на всей территории страны», — пояснил Онуфриенко и напомнил, что Крымский мост — это больная тема для Киева.

Сначала власти Украины говорили, что этот мост нельзя построить, а если получится, то он развалится. Теперь пытаются развалить его сами.

«Ничего нового в тактике нацистов нет. Они девять лет обстреливают мирные кварталы Донецка, где нет абсолютно никаких вооружённых сил, которые находятся за пределами города. Это касается и Горловки, и Ясиноватой, и других населённых пунктов. Мы уже неоднократно становились свидетелями, что целями ВСУ являются гражданские объекты», — сказал Онуфриенко.

При этом он обратил внимание на то, что украинские военные постоянно сетуют на нехватку снарядов и ракет, но при этом били и бьют по гражданской инфраструктуре. И Россия должна отвечать адекватно. Нужно уничтожать мосты противника, по которым идёт снабжение всей группировки ВСУ, которая находится на берегу Днепра.

«Не стоит ждать, когда противник перейдёт красную черту. Он давно уже перешёл все красные черты с начала вооружённого переворота и захвата власти. Поэтому у него нет никаких ограничений», — уверен военный эксперт.

Кроме того, он считает, что Киев не откажется от своих варварских атак по мирным объектам, даже если против него будет проведена та или иная акция устрашения. Объясняется это тем, что власти Украины лишены самостоятельности, и все решения принимаются за океаном.

«Все поставки оружия свидетельствуют о том, Вашингтон поставил перед Киевом задачу просто затягивать конфликт, — отметил Онуфриенко. — Поэтому нужно биться в полную силу, а не проводить акции устрашения. Задача, поставленная президентом России, — демилитаризация и денацификация — может быть выполнена только с уничтожением этого режима. А тот прыгает так высоко, как ему говорят на Западе. У него есть тактические возможности выбирать что-то. Но стратегию определяет Вашингтон».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Резникова, ВСУ не перестанут наносить удары по Крымскому мосту, хотя он и не используется для снабжения российской армии. Комментируя это обещание, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что «США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать».

До этого в результате теракта украинской стороны на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы. Семья ехала из Белгородской области на отдых в Крым. А первый теракт на Крымском мосту Киев совершил 8 октября 2022 года.

Михаил Онуфриенко полагает, что в настоящее время у РФ есть эффективные способы защитить мост от атак украинских морских дронов. В первую очередь речь идёт о прикрытии моста многоярусными боновыми (плавающими) заграждениями там, где нет никаких судоходных маршрутов.

Второе наиболее эффективное средство — это крупнокалиберные пулемёты, для размещения которых есть много мест. Во-первых, остров Тузла. Во-вторых, технический мост. Кроме того, огневые точки можно установить и на самом Крымском мосту, где много технических помещений ниже уровня дорожного полотна.