Москва, 25 июля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Внутри России невозможно провернуть политику «разделяй и властвуй». Это сильно раздражает Запад. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Западные страны злит то, что им не получается раскачать ситуацию внутри России.

«Постоянные попытки «разделяй и властвуй» внутри страны не работают. Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», — заявил Гердт.

По его словам, особенно западные элиты раздражены тем, что России принадлежат обширные территории и ресурсы.

«Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель — и всего 140 млн», — указал экс-парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе ведут подготовку к следующему раунду войны с целью сохранения господства в мире. При этом, по его словам, действия Запада приведут лишь к замедлению процесса становления нового мирового порядка, который рано или поздно будет. По мнению Лаврова, многополярный мир объективно формируется, но каким он будет в итоге, пока неизвестно.

Президент России Владимир Путин уверен, что у западных стран в отношении России есть единственная цель и она далека от созидательной. По его словам, они пытаются раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию.

В свою очередь, Лавров отметил, что призывы расчленить Россию в последнее время звучат всё громче и чаще.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад повторяет путь Гитлера и его приспешников и пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР.