Москва, 25 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит попытки атак на Крымский мост. Она написала об этом 25 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — отметила дипломат, комментируя слова глава украинского оборонного ведомства.

До этого Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту, несмотря на то, что мост не используется для снабжения российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта украинской армии на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы. Семья ехала из Белгородской области на отдых в Крым. Первый теракт на Крымском мосту Киев осуществил 8 октября 2022 года.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал мост целью Киева. Он уточнил, что украинские власти также хотят добиться захвата полуострова Крым.

До этого президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку Киева на Крымский мост жестокой и бессмысленной с военной точки зрения. Глава государства подчеркнул, что мост уже давно не используется для военных перевозок.